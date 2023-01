Nardella consegna chiavi Firenze a Tajani:”europeista doc, no a polemiche”

“Le ricevette anche Sassoli Gesto istituzionale di alto livello”

Firenze, 30 gen. (askanews) – “La consegna delle Chiavi della città e’ anzitutto un gesto di vicinanza a lei per il suo impegno indiscutibile a favore del lungo e difficile processo di integrazione europea come testimonia il ruolo ricoperto da presidente del parlamento europeo. Qui a Palazzo Vecchio abbiamo dato le Chiavi della città al compianto David Sassoli: e’ un gesto istituzionale di alto livello”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella durante la cerimonia di consegna delle Chiavi della città al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

“Non voglio eludere le osservazioni che ci sono state in questi giorni – ha aggiunto Nardella riferendosi alle polemiche per la scelta di conferire il riconoscimento a un esponente del governo di centrodestra -.Il mio compito da sindaco e’ quello di essere il sindaco di tutti i fiorentini, la consegna delle chiavi della città e’ una prerogativa del sindaco come rappresentante di tutta la comunità” e “Firenze ha nel suo Dna i valori europei, e’ fortemente europeista”, “la voce di Tajani” porta questi valori nel governo e “mi auguro sia ascoltata”, ha concluso.

continua a leggere sul sito di riferimento