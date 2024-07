nardella-contro-il-decreto-‘salva-casa’:-“spazi-da-20-mq-non-sono-appartamenti-ma-micro-celle”

ROMA – “Il decreto ‘salva casa’ mortifica la cultura dell’abitare. Spazi da 20 mq con altezze da 2,4 metri non sono appartamenti dove vivere, sono piccole celle. A Firenze abbiamo inserito il limite minimo di 50 mq per appartamento. Dopo 2 anni di pandemia avevamo imparato che lo spazio domestico doveva avere una sua dignità. Tutto questo è stato spazzato via in nome della rendita passiva. Il Parlamento si impegni a modificare questo decreto della ‘inabitabilità”. Lo scrive su X l’eurodeputato Pd, Dario Nardella, postando una foto che mostra come una persona starebbe dentro uno spazio di 20 mq allargando braccia e gambe.

