Nardella in missione a Kiev incontra Zelenskij

FIRENZE – Le città europee aiuteranno la ricostruzione sostenibile dell’Ucraina. Dopo i lavori preparatori iniziati nei mesi scorsi, Kiev oggi è stata raggiunta da una delegazione di sindaci ed è arrivata la firma di quello che viene definito “un accordo politico”. Alla testa della delegazione il sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, Dario Nardella, che ha avuto un incontro di un’ora e mezzo con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskij.

Il primo cittadino ha poi incontrato il sindaco di Kiev, Vitalij Klycko, che è anche presidente dell’Associazione città ucraine. Oltre a Kiev, quindi, Nardella è stato anche a Bucha, Irpin e Borodyanka. L’accordo, voluto da Eurocities e sottoscritto dal Congresso delle autorità locali e regionali ucraine alla presenza del presidente Zelenskij, delinea i piani per incrociare le esigenze di ricostruzione in Ucraina con le capacità di altre città europee. Oltre a Nardella, inoltre, erano presenti alla firma Kostas Bakoyannis, sindaco di Atene; Juhana Vartiainen, sindaco di Helsinki; Grégory Doucet, sindaco di Lione; Benoît Payan, sindaco di Marsiglia; Raymond Johansen, sindaco e Governatore di Oslo; Martinš Stakis, sindaco di Riga; Erion Veliaj, sindaco di Tirana.

“Noi, sindaci e leader di città europee e ucraine, condanniamo la guerra russa in Ucraina e chiediamo un ritiro immediato delle forze russe e il ristabilimento della pace. Siamo impegnati a unire i nostri sforzi per preparare e fornire una rapida e sostenibile ricostruzione delle città ucraine distrutte dagli attacchi russi iniziati il 24 febbraio 2022”, hanno sottolineato i primi cittadini in una dichiarazione congiunta. “Vogliamo offrire speranza, supporto e solidarietà alla popolazione ucraina per un futuro pacifico e democratico”, ha detto Nardella. “Noi sindaci siamo le figure politiche più vicine alla gente, ed è questa vicinanza e solidarietà da parte dei cittadini di tutta Europa che abbiamo portato con noi incontrando il presidente Zelenskij e i nostri amici sindaci ucraini.Dichiarando il nostro ampio supporto per contribuire al piano di ricostruzione, vogliamo anche contribuire all’iniziativa dell’Ue RebuildUkraine e alle strategie di sviluppo dell’Ucraina stessa, in modo che i nostri impegni possano dar seguito ad azioni concrete”. Il coinvolgimento nella ricostruzione delle città ucraine, prosegue, “nasce dalla consapevolezza che quelle sono città europee. Per noi, non è una coincidenza che quattro delle più grandi città ucraine sono già membri di Eurocities. La nostra missione in Ucraina vuole aiutare a ricordare al mondo intero che questa guerra incide ancora sulla vita delle persone, e vuol prevenire la graduale disattenzione dei media sul conflitto”. Stando all’accordo, dalle prossime settimane una task force congiunta composta da rappresentanti politici di Eurocities, l’Associazione delle città ucraine e l’ufficio del presidente dell’Ucraina, si incontrerà regolarmente per supervisionare lo sviluppo e la messa in opera delle iniziative di collaborazione.Inoltre, mentre Eurocities coinvolgerà la propria rete di oltre 200 città, l’Associazione delle città ucraine condividerà i dettagli dei principali progetti di ricostruzione nelle città distrutte durante la guerra russa e coordinerà gli sforzi di ricostruzione per evitare sovrapposizioni.L’accordo, in sostanza, prevede: una visione condivisa dello sviluppo urbano sostenibile, assicurando che i progetti di ricostruzione contribuiscano a creare aree e agglomerati urbani verdi, energeticamente efficienti, salutari, sicuri, inclusivi, prosperi e vivibili, garantendo pari opportunità per tutti i cittadini; rispetto dello stato di diritto, garantendo la responsabilità tra le città partner e la trasparenza nelle transazioni, in particolare per gli investimenti; conferma del ruolo centrale dell’autogoverno, sostenendo il decentramento e lo sviluppo di capacità a livello locale; coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder locali nel processo di ricostruzione, e valorizzazione delle loro aspirazioni per lo sviluppo locale, fondamentale per un nuovo inizio post-bellico per le città e la popolazione dell’Ucraina.

