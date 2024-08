nasa:-problemi-starliner,-astronauti-usa-bloccati-su-iss-fino-a-2025

Potrebbero dover rientrare sulla Crew-9 di SpaceX

Stazione Spaziale Internazionale, 9 ago. (askanews) – Bloccati tra le stelle, due astronauti statunitensi che sono partiti per una missione di otto giorni a giugno potrebbero essere costretti rimanere sulla Stazione Spaziale Internazionale fino all’anno prossimo. Il Boeing Starliner, che li deve riportare sulla Terra, ha delle importanti avarie e non è certo che possa essere riparato. Lo ha affermato la Nasa parlando degli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams, che sono diventati il primo equipaggio a pilotare la capsula Starliner della Boeing.I due astronauti potrebbero tornare a terra sulla Crew Dragon della SpaceX a febbraio 2025 se la Starliner fosse ancora ritenuta non sicura per il ritorno a casa. Il lancio della Crew-9 della SpaceX, inizialmente previsto per metà agosto, partirà dopo il 24 settembre. Boeing ha affermato a luglio che dopo rigorosi test a terra, gli ingegneri hanno individuato problemi all’interno dello Starliner, tra cui il malfunzionamento improvviso dei propulsori e le perdite di elio.I due astronauti si sono detti sereni, ma certo la loro permanenza in cielo sì sta prolungando a dismisura.