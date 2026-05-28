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Nasce “Calabria Power 1” con il supporto di Green Power ed Enel
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Nasce “Calabria Power 1” con il supporto di Green Power ed Enel

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By Redazione-web

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La rivoluzione energetica parte dal territorio 

Previsti incentivi monetari per chi aderirà fra gli 80 e i 150 euro l’anno…

La nascita della comunità energetica Calabria Power 1 segna un momento decisivo per lo sviluppo sostenibile del territorio, proponendosi come un modello avanzato di condivisione e produzione di energia rinnovabile.

Il progetto, guidato da Green Power Energia, punta a trasformare cittadini e imprese in attori protagonisti del mercato energetico, promuovendo un sistema di economia circolare che valorizza le risorse locali attraverso l’uso di impianti fotovoltaici e tecnologie di ultima generazione.

In questo contesto, la visione di Igor Bruzzese, CEO di Green Power Energia, si focalizza sulla necessità di offrire risposte concrete al caro energia, promuovendo al contempo una cultura della solidarietà energetica e offrendo un’opportunità di riscatto per la regione, permettendo anche a chi non dispone di spazi per impianti privati di accedere ai benefici dell’energia solare.

Un ruolo centrale è ricoperto da Enel, che agisce come partner di servizi e abilitatore della rete, garantendo grazie alle proprie infrastrutture digitali un monitoraggio preciso dei flussi, una gestione efficiente degli incentivi, l’accesso dei soci alla comunità energetica attraverso i propri canali di vendita presenti sul territorio garantendo ulteriormente agli aderenti tariffe per l’acquisto dell’energia fra le più competitive sul mercato e semplificando al contempo l’iter burocratico per tutti gli aderenti.

Oltre ai benefici per i consumatori finali, che possono ottenere importanti benefici quantificabili per una famiglia media fra gli 80 e i 150 euro l’anno.

Calabria Power 1 si configura come un asset strategico di grande interesse per possibili investitori lungimiranti. L’iniziativa offre infatti la possibilità di finanziare lo sviluppo di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile all’interno di un quadro normativo certo, garantendo rendimenti stabili nel lungo periodo grazie ai meccanismi di incentivazione sull’energia condivisa previsti dal GSE e permettendo alle realtà imprenditoriali di migliorare il proprio profilo ESG attraverso un impatto sociale e ambientale misurabile.

Sul piano collettivo, l’iniziativa combatte la povertà energetica e rafforza il legame tra i membri della comunità, garantendo un abbattimento significativo delle emissioni di CO2 grazie alla produzione a chilometro zero.

L’adesione a Calabria Power 1 non è quindi solo una scelta di risparmio individuale, ma un investimento concreto nella resilienza e nella modernizzazione del tessuto sociale e imprenditoriale calabrese, capace di attrarre capitali e generare valore duraturo per l’intera regione.

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