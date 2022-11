Nasce Edulia masterclass, piattaforma educativa online Treccani

Corsi in streaming dal coding al data strategy

Milano, 10 nov. (askanews) – Il mondo Treccani si amplia con una nuova piattaforma dedicata all’educazione. Si chiama “Edulia masterclass” e raccoglie più di 150 corsi online tenuti da altrettanti docenti per oltre 200 ore di lezione, sotto il marchio di qualità certificato dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, accessibile in abbonamento e in seguito disponibile anche su app.

La piattaforma EdTech del mondo Treccani (www.edulia.it) è rivolta agli studenti della scuola italiana e giovani adulti, con una offerta che punta a raggiungere quota 1.000 corsi entro il 2023. Fra i temi affrontati coding, economia culturale, sostenibilità, intelligenza emotiva, data strategy e digital art.

“Con le Masterclass di edulia vogliamo mettere studentesse e studenti e giovani adulti che desiderano stare al passo con le nuove conoscenze nelle condizioni di orientarsi, lasciarsi ispirare e definire percorsi di crescita, di lavoro e di studio a prova di futuro”, ha dichiarato Cristina Pozzi, da luglio nuovo CEO di Treccani Futura, oggi edulia.

Fra gli esperti, docenti, imprenditori e professionisti qualificati e autorevoli già coinvolti, Carlo Ratti, Lorenza Baroncelli, David Chalmers, Benedetta Giangrande, Piero Poccianti, Tiziana Maffei, Francesco Morace, Anna Zavaritt, Ilaria Gaspari, Stefano Quintarelli, Silvia Marchesan, Tommaso Calarco, Iolanda Iacono, Paolo Petrocelli, Patrizia Caraveo.

Nella scelta c’è stata particolare attenzione all’equilibrio di genere: “Se vogliamo ispirare e orientare le italiane e gli italiani, dobbiamo ricordarci che abbiamo anche la responsabilità di garantire che tutte e tutti possano rifarsi a modelli il più possibile vari ed equilibrati anche nella distribuzione di genere”, ha aggiunto Cristina Pozzi.

