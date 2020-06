Nasce il ‘Btp Futura’: è destinato ai piccoli risparmiatori e finanzierà le spese legate all’emergenza coronavirus

AGI – Si chiamerà Btp Futura, il nuovo Titolo di Stato “esclusivamente dedicato ai risparmiatori individuali e affini” (il cosiddetto mercato retail), di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato oggi la prima emissione da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio (fino alle ore 13).

Btp Futura, il primo Titolo di Stato 100% retail, è pensato appunto per ‘il futuro del Paese’. Come anticipato nella revisione delle linee guida del debito pubblico 2020 e come già avvenuto per il Btp Italia del maggio scorso, questa “emissione sarà interamente dedicata a finanziare le spese previste dagli ultimi provvedimenti varati dal Governo per affrontare l’emergenza da Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese”.

