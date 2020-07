PALERMO (ITALPRESS) – Nasce il Distretto Produttivo Nautico del Mediterraneo, che ha ottenuto il nuovo riconoscimento da parte dell’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022.

Del Distretto, che ha aderito a Sicindustria, fanno parte 54 imprese (cantieri nautici, porti turistici, charter nautico, agenzie di comunicazione e marketing, produttori di accessori, dealer) per un totale di 297 addetti e due enti di settore (Sicindustria e Assonautica Palermo) e in questa prima fase le imprese sono concentrate nelle provincie di Palermo, Messina e Trapani, anche se il territorio di competenza è l’intera Regione Siciliana.

La presentazione, stamane,



