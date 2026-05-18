nasce-il-tavolo-permanente-per-le-aree-industriali-di-caserta

Il Presidente del Consorzio ASI Caserta, Marianna Dell’Aprovitola, insieme al Comitato Direttivo, ha ricevuto questa mattina la delegazione di Confindustria Caserta guidata dal presidente Luigi Della Gatta.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di proficua e rinnovata collaborazione istituzionale, sono state affrontate le principali tematiche che interessano le aree industriali della provincia di Caserta.

In particolare, gli industriali hanno rappresentato le criticità sollevate dal tessuto imprenditoriale evidenziando la necessità di affrontarle attraverso soluzioni efficaci e interventi concreti.

In questa direzione si inserisce la proposta della presidente Dell’Aprovitola di istituire un Tavolo permanente di coordinamento per favorire un confronto costante e individuare strategie condivise per il rilancio e lo sviluppo delle aree industriali.

Il confronto di oggi rappresenta il primo passo verso una cooperazione strategica tra ASI Caserta e Confindustria, fondata sul dialogo e sulla collaborazione, con il comune obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo locale e affrontare congiuntamente le imminenti sfide di sviluppo e competitività.