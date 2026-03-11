mercoledì, 11 Marzo , 26
Nasce la Fondazione Domenico Caliendo. La presentazione il 18 marzo
Sanità

Foto: Fondazione Caliendo/Facebook

NAPOLI – Il prossimo 18 marzo sarà presentata alla stampa la Fondazione Domenico Caliendo. La costituzione legale avverrà alle 18 a Napoli, in via dei Mille 16, davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro. Saranno presenti i genitori di Domenico e gli altri componenti del Comitato promotore la raccolta fondi. “Ringraziamo l’intera Italia che con un calore e una vicinanza senza precedenti ci ha permesso di raggiungere la quota di 30mila euro necessari per trasformare un’idea in qualcosa di concreto”.

Così in una nota i rappresentanti del Comitato che aggiungono: “Si tratta di un risultato importante, che va esattamente nella direzione di trasformare il dolore in impegno. Ma non è un traguardo; al contrario, lo riteniamo un primo passo verso la costruzione di una casa in cui chi vive un dolore simile a quello di mamma Patrizia sappia di non essere solo”. Per la famiglia Caliendo, si legge ancora, “questa vicinanza è stata fondamentale. Vogliamo trasformare quel movimento spontaneo in qualcosa di strutturato, e per farlo abbiamo ancora bisogno del sostegno e della solidarietà di tutti”. La Fondazione si occuperà di fornire supporto a chi ritiene di essere vittima di malasanità, a partire dall’assistenza legale passando per il supporto relazionale e psicologico. Inoltre, si pone l’obiettivo di promuovere iniziative in memoria di Domenico e volte a rinsaldare la consapevolezza sui rischi della malasanità. Dal Comitato ricordano poi che “è possibile donare attraverso bonifico su IBAN IT65W0321103400052168161620 intestato a “Comitato Domenico Caliendo” o sui recapiti che trovate su https://www.fondazionedomenicocaliendo.it/”.
