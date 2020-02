Matteo Salvini chiude definitivamente il portone della ‘Lega Nord’ e avvia il processo di rifondazione della ‘Lega Salvini premier’, movimento nazionale creato due anni fa. Il senatore milanese, militante del partito di Umberto Bossi dal 1990, da venerdì non è più il segretario federale del partito fondato dal Senatur il 9 febbraio del 1991, nel congresso di Pieve Emanuele. Bossi assente, il Consiglio federale del ‘vecchio Carroccio’ ha dato il via libera “all’unanimità” – ha tenuto a precisare lo stesso Salvini – al commissariamento degli organi del movimento ‘nordista’. Ex giornalista della ‘Padania’, tra i più cari amici di Salvini,

L'articolo Nasce la nuova Lega di Salvini. La vecchia diventa una 'bad company' proviene da Notiziedi.

