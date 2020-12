Nasce la “Rotta di Enea”, itinerario turistico culturale da Troia a Roma

AGI – Sulla “Rotta di Enea”, per una diffusione dei valori del Mediterraneo. E’ l’iniziativa culturale ambiziosa e affascinante, attualmente al vaglio del Consiglio d’Europa per il possibile ultimo miglio che condurrà al suo riconoscimento come nuovo itinerario archeologico nei Paesi d’Europa e del bacino Mediterraneo, ripercorrendo la rotta d’Enea: il mito dell’eroe nel racconto virgiliano dell’Eneide come veicolo di visione e condivisione del Patrimonio Culturale Mediterraneo, di cui Roma antica fu erede.

La “Rotta di Enea” tocca diverse città mediterranee: Troia, Antandros, Ainos-Enez e (Turchia), Delos e Creta, Isole Strofadi e Azio (Grecia), Butrinto (Albania), Castro (Puglia),

