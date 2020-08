Nasce Suzuki Smart Meet. Incontra online la tua concessionaria

Visitare una Concessionaria Suzuki e ricevere una consulenza online, con pochi click, da qualsiasi luogo. Questo è lo scopo che si prefigge Suzuki Smart Meet, la piattaforma che consente di visualizzare l’agenda delle Concessionarie, verificarne giorni e orari di disponibilità in tempo reale e prenotare una videochiamata. Suzuki, che da cent’anni pone il Cliente al centro della sua attività e cerca di anticiparne i bisogni, effettua un nuovo passo per semplificare e velocizzare il contatto tra Cliente e Concessionaria. Grazie all’inedita piattaforma online, disponibile da oggi sul Sito Ufficiale, le Concessionarie Suzuki sono pronte a sedersi con il cliente ad una scrivania virtuale per fornire informazioni e preventivi sui modelli della gamma,

