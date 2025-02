Nasce un nuovo polo di produzione e distribuzione di vino e olio

Creato dal Gruppo Meregalli in società con Gruppo Verdore

Milano, 4 feb. (askanews) – Gruppo Meregalli crea un nuovo polo agroalimentare in società con Gruppo Verdore di proprietà della famiglia Gestri, che si propone di diventare un punto di riferimento nella produzione e distribuzione di vino e olio di qualità. Gruppo Verdore, già proprietario dal 2022 della Cantina Gualdo del Re e di altre realtà nel settore agroalimentare, oggi entra in società con Tenuta Fertuna, già di proprietà di Gruppo Meregalli. “Verdore e Meregalli – si legge in una nota – si occuperanno rispettivamente della parte produttiva e di quella commerciale, in cui Meregalli metterà a servizio del polo la propria leadership storica e lo specifico ‘know-how'”.

“Tenuta Fertuna grazie alla creazione di questo polo si avvarrà delle competenze di un Gruppo oggi concentrato anche sulla produzione agroalimentare: le reciproche competenze, commerciali e produttive, siamo certi permetteranno importanti economie di scala nonché daranno una forte accelerazione rispetto agli obiettivi prefissati” ha commentato Corrado Mapelli, DG di Gruppo Meregalli, precisando che la nuova realtà nasce con l’obiettivo “di rispondere alle sfide globali del settore, creando un sistema integrato che vada dalla produzione alla distribuzione, puntando su pratiche agricole sostenibili, tecnologie avanzate e trasparenza della fi liera produttiva”.

“Unendo le proprie competenze, Meregalli e Verdore potranno continuare a garantire prodotti di eccellenza a un mercato sempre più attento, esigente e in continua espansione” si legge ancora nel comunicato, in cui il GM di Gruppo Verdore, Vincenzo Panza, ha sottolineato che “siamo certi che la creazione di questo nuovo polo, con un partner leader nella distribuzione, porterà a importanti sinergie che consentiranno di ottimizzare i processi produttivi e di distribuzione. Ciò ci permetterà – ha concluso – di servire il mercato con un sempre più alto livello qualitativo di prodotto e servizio, in grado di incontrare le richieste della clientela più esigente”.

Il nuovo polo punta a diventare un attore chiave nel panorama agroalimentare italiano, con ambiziosi piani di espansione e innovazione. “L’espansione verrà raggiunta con l’incremento della filiera, oggi circoscritta al mondo del vino e al comparto oleario, ampliando la rete di prodotti al fine di garantire un’offerta diversificata. L’innovazione invece toccherà gli investimenti in ricerca e sviluppo per introdurre nuove linee alimentari che rispondano alle prossime esigenze dei consumatori, sempre più articolate”.

“L’Italia è stata fonte di tanti acquisti da parte di stranieri anche nell’agroalimentare, siamo felici quindi di poter dare il nostro contributo in Italia investendo in un settore che per motivi turistici, di produzione e di Doc e Dop non potrà mai essere staccato dal nostro territorio” ha aggiunto Marcello Meregalli, AD di Gruppo Meregalli, mentre Mauro Gestri, founder di Gruppo Verdore ha chiosato rimarcando che “le potenzialità del settore agroalimentare nel nostro Paese sono vaste e intendiamo coglierle”.