Nasce ‘Universitas Libertatis’ di Silvio Berlusconi, in collaborazione con Unicusano

ROMA – Diventerà realtà, grazie anche alla collaborazione con l’Unicusano, il sogno di Silvio Berlusconi. Il lancio è previsto domani 5 marzo, quando il sito web sarà ufficialmente online. Prende così il via la scuola di alta formazione politica, liberale, europeista, garantista, cristiana, atlantista. In un momento storico difficile, dove i politici fanno difficoltà a garantire uno sviluppo sostenibile, una pace duratura e a prendere decisioni importanti per il bene dei cittadini europei, Silvio Berlusconi dà vita all’operazione ‘Universitas Libertatis’. E lo fa coinvolgendo nel progetto Stefano Bandecchi, suo consigliere personale in questa iniziativa e presidente del CdA della Università Niccolò Cusano, eccellenza della formazione online.

L’Universitas Libertatis sarà fruibile da chiunque voglia professionalizzarsi come uomo politico di altissimo profilo e da chiunque voglia, semplicemente, entrare a contatto con l’alto pensiero liberale. Offrirà corsi di alta formazione e master che saranno erogati in collaborazione con la Unicusano di Roma, la quale si preoccuperà di riconoscerne i contenuti accademici: i corsi e i master, rilasciati dalla scuola di alta formazione politica di Silvio Berlusconi, avranno valore legale. Prevista anche una convenzione con Forza Italia, che permetterà a tutti gli iscritti con tessera ‘studente azzurro’ di usufruire gratuitamente di tali corsi di specializzazione.

Ufficializzato oggi su Tag24.it, il quotidiano della Cusano, il lancio del sito www.universitaslibertatis.it per domani 5 marzo. Mentre le iscrizioni alla Universitas Libertatis si apriranno il 7 marzo con inizio immediato delle lezioni. Inoltre i seminari, che si terranno in presenza e probabilmente in formula weekend, saranno tenuti a Villa Gernetto. Da sempre nei sogni di Silvio Berlusconi come sede principale dell’Università di alta formazione politica.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nasce ‘Universitas Libertatis’ di Silvio Berlusconi, in collaborazione con Unicusano proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento