Nascerà una nuova discarica a due chilometri da Villa Adriana?

AGI – “Un nuovo progetto di discarica nell’agro romano pretestino e la Valle dei grandi giganti dell’acqua, a due chilometri dalla Villa dell’Imperatore Adriano. A San Gregorio da Sassola il consiglio comunale ha da poco approvato un progetto per un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte, come si legge nel testo discusso dall’assise”. È quanto denunciano le associazioni Salviamo Villa Adriana e associazione Ponte Lupo, due realtà che in passato hanno già lottato contro le discariche che minacciavano l’area di San Vittorino e la villa di Adriano.

