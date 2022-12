Nasconde la cocaina nel panettone ma i carabinieri la trovano e lo arrestano

BARI – Aveva nascosto oltre 200 grammi di cocaina nella confezione in latta del panettone. A scoprirlo sono stati i carabinieri, che hanno arrestato un uomo a Taranto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo che, per i militari, vendeva droga in casa. Nella sua abitazione, oltre alla droga, sono stati trovati dei contanti considerati provento dell’attività di spaccio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento