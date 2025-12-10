mercoledì, 10 Dicembre , 25
Nasi (Cirfood): Unesco momento storico, ristorazione condivisione

Pasto non solo nutrimento ma esperienza che unisce culture

Reggio Emilia, 10 dic. (askanews) – “Il riconoscimento dell’Unesco è molto importante ed è un momento storico e di grande orgoglio per il nostro Paese perché valorizza la nostra cucina come un patrimonio di cultura, di biodiversità e di sostenibilità”. Lo ha detto Chiara Nasi, presidente di Cirfood, commentando l’iscrizione della cucina italiana nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco a margine del convegno “Nutrire lo sport” al Cirfood District di Reggio Emilia. Il cibo italiano, ha proseguito Nasi “è anche un rito quotidiano che celebra proprio la condivisione, la convivialità, lo stare insieme”. “Anche la ristorazione collettiva rappresenta questo riconoscimento” arrivato dall’Unesco “perché per noi il pasto non significa solo nutrimento, ma è anche un’esperienza, un’esperienza che unisce culture e persone proprio come la tradizione gastronomica del nostro Paese” ha concluso la presidente di Cirfood.

