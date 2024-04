nasrallah:-inevitabile-riposta-all’uccisione-del-numero-due-di-hamas

“Non possiamo restare in silenzio” davanti alla morte di al-Arouri

Roma, 5 gen. (askanews) – Il leader delle milizie sciite libanesi di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito Israele che è inevitabile una risposta “sul campo di battaglia” all’uccisione del viceleader di Hamas in una delle sue roccaforti di Beirut, in Libano.”La risposta è inevitabilmente in arrivo. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a una violazione di questa portata perché significherebbe esporre l’intero Libano”, ha detto Nasrallah in un discorso televisivo.”La decisione è ora nelle mani del campo di battaglia”, ha aggiunto nel suo secondo discorso dopo l’uccisione di Saleh al-Arouri.Al-Arouri è rimasto ucciso in un raid non rivendicato ufficialmente da Israele.