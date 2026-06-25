nastri-d’argento,-trionfa-con-8-premi-“la-grazia”-di-paolo-sorrentino

Vincono Ferzetti, Servillo, Mastandrea, Pandolfi, Battiston, Gheghi

Roma, 25 giu. (askanews) – É “La Grazia” di Paolo Sorrentino a trionfare ai Nastri d’Argento 2026, i premi che ogni anno il Sindacato nazionale giornalisti cinematografici assegna ai film italiani visti nella stagione. Otto i riconoscimenti conquistati: miglior film, regia e sceneggiatura, migliori interpreti protagonisti, Anna Ferzetti e Toni Servillo, a pari merito con Valerio Mastandrea, e Milvia Marigliano migliore attrice non protagonista, miglior sonoro e fotografia.Un Premio speciale in apertura della serata degli 80 anni dei Nastri, a Roma al Teatro Argentina, dedicati alle donne del cinema, è andato a Monica Guerritore e al suo film “Anna” che ha raccontato la storia anche personale di Anna Magnani, la prima donna premiata dai Nastri d’Argento nel 1946, proprio nei giorni del voto storico anche alle donne.Nastro dell’anno già annunciato al ritorno di Checco Zalone con “Buen Camino”, regia di Gennaro Nunziante; come commedia, premiata “La vita va così” di Riccardo Milani, che ha vinto anche per la produzione. Gli attori di commedia più votati sono stati Claudia Pandolfi per “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno e Giuseppe Battiston per “Lavoreremo da grandi” di Antonio Albanese.Tre Nastri d’Argento sono andati al miglior esordio, “Primavera” di Damiano Michieletto, che oltre al premio per l’opera prima ha vinto per la musica e i costumi. Premio Speciale BNL BNP Paribas alla regista di “Gioia mia” Margherita Spampinato.Al più giovane di tutti gli attori quest’anno candidati, Francesco Gheghi è andato il Nastro come migliore attore non protagonista per “40 secondi” di Vincenzo Alfieri, il film sull’omicidio di Willy Monteiro che ha vinto anche per il montaggio a cura dello stesso regista e per il casting director. Il premio per la migliore scenografia è andato a “Duse”. Mentre come migliore canzone originale ha vinto “Le cose non dette” eseguita da Mahmood per l’omonimo film di Gabriele Muccino.