Natale, 1 italiano su 3 sceglie regali fatti a mano e gift card

E 3 su 5 preferiscono ricevere regali utili di cui hanno bisogno

Roma, 5 dic. (askanews) – Gli italiani hanno già avviato i preparativi per celebrare quello che sarà uno dei Natali più austeri e sobri degli ultimi anni, in un momento in cui l’intero continente sta affrontando un aumento dell’inflazione, con la previsione di una situazione economica stagnante per il 2023.

In tale contesto, Revolut, super app finanziaria globale con oltre 25 milioni di clienti in tutto il mondo e un milione in Italia, ha condotto un’indagine sulle preferenze degli italiani in fatto di regali e programmi per il Natale, anche alla luce del crescente costo della vita. Lo studio* è stato effettuato in collaborazione con la società di ricerche Dynata, su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1000 individui maggiorenni.

All I want for Christmas is… restare a casa o viaggiare? Gli italiani sono pronti ad accogliere il Natale con pragmatismo quest’anno, ma quando si parla di viaggi oscillano tra due tendenze opposte: il 51% degli intervistati aspetterà Babbo Natale a casa, vicino alla famiglia, mentre il 29% viaggerà per visitare amici e parenti o acquistando un viaggio per farsi un regalo. La scelta di viaggiare a Natale sembra essere più una preferenza legata all’età, la percentuale sale infatti al 40% nella Generazione Z.

C’è poi 1 italiano su 5 che ha il desiderio di viaggiare ma non è ancora sicuro di avere budget a sufficienza per farlo. In caso di una decisione dell’ultimo minuto, e a seconda del budget, Revolut dispone di uno degli strumenti più convenienti e facili per pianificare o prenotare un viaggio: Soggiorni. Questa funzionalità offre centinaia di migliaia di hotel e case da prenotare in tutto il mondo con fino al 10% di cashback immediato sul costo della prenotazione. Lo scorso anno i clienti Revolut italiani hanno speso in media 187 Euro a testa per i viaggi nel mese di dicembre.

Fare regali diventa una questione di strategia Quando si tratta di budget e regali, la maggior parte degli italiani condivide la preoccupazione per l’aumento dei costi: 6 italiani su 10 faranno diverse ricerche per poter trovare dei regali che possano rientrare nel budget e 1 su 5 ha iniziato a risparmiare già da tempo (quasi 1 su 3 nella fascia 18-24 anni) per mettere da parte il denaro necessario.

Il 32% degli intervistati ha però identificato anche delle soluzioni efficaci per risparmiare: il 15% sta pensando di fare a mano alcuni regali (la percentuale tra le donne e nella fascia 25-34 anni sale al 19%) e il 17% valuta le gift card, utili a non sforare proprio perchè hanno un prezzo fisso o che in alcuni casi può essere deciso dall’acquirente.

Tra le sue numerose funzionalità, Revolut offre Regali, che permette ai clienti di acquistare delle gift card di noti brand dei settori travel, beauty, elettronica, abbigliamento e altro, e ottenere cashback sul prezzo di acquisto.

Natale, ma quanto mi costi? Secondo i dati della ricerca, questo Natale 4 italiani su 10 intendono spendere meno di 250 euro per tutte le spese relative a regali, cibo e viaggi. Il 34% spenderà invece tra i 250 e i 500 Euro, mentre il 15% è disposto a spendere anche 1000 Euro. Solo il 5% spenderà oltre i 1000 euro. Il 6% degli intervistati ha dichiarato invece di non voler spendere affatto (nemmeno un centesimo!).

In base ai dati interni di Revolut, nel mese di dicembre 2021, i clienti Revolut italiani hanno speso in media 582 Euro a testa per viaggi, cibo (supermercati e ristoranti) e shopping. Considerando il contesto attuale, è quindi lecito aspettarsi un aumento di tale spesa per il 2022. In questo caso, Revolut è un grande aiuto per i clienti che intendono tenere traccia del proprio budget ed evitare spese eccessive, grazie ai suoi avanzati strumenti di budgeting e analisi in-app.

Parola d’ordine per i regali di Natale 2022: praticità Quasi 3 italiani su 5 preferirebbero regali pratici quest’anno: il 36% vorrebbe ricevere un regalo utile e il 21% vorrebbe una carta regalo per poter acquistare qualcosa di cui ha veramente bisogno o direttamente del denaro. Questa preferenza è stata scelta dal 25% dei Gen Z e Millennials.

Solo l’11% vorrebbe ricevere come regalo dei semplici oggetti carini che altrimenti non acquisterebbe mentre il 10% preferirebbe un’esperienza o un viaggio.

La super app Revolut offre un’ampia gamma di prodotti finanziari che semplificano la vita delle persone: dalle carte Visa e Mastercard per pagamenti online, offline e contactless, agli strumenti di budgeting e analytics per monitorare le spese in tempo reale e gestire in modo efficace il proprio denaro. Con l’app Revolut le carte possono essere bloccate e sbloccate in qualsiasi momento con un solo tocco e ogni spesa è seguita da una notifica push. I clienti Revolut possono accedere a numerose offerte di cashback e sconti nelle categorie ristoranti, shopping, tecnologia, etc. tramite la piattaforma Rewards, inviare e ricevere denaro in tempo reale e senza commissioni nascoste, dividere le spese con gli amici in pochi secondi e molto altro.

continua a leggere sul sito di riferimento