Natale 2022, da Jabra cinque idee regalo hi-tech

Le proposte per auricolari per tutte le occasioni

Roma, 30 nov. (askanews) – I regali hi-tech sono ormai i più gettonati, per ogni tipo di ricorrenza. Non fa differenza il Natale, laddove l’opzione è data non solo ai giovani, ma anche a persone adulte che, grazie alle innovazioni tecnologiche, conoscono bene le potenzialità e il valore di questo tipo di pensiero per le persone cui si vuole bene. Parliamo, in particolare, di dispositivi in grado di rendere la vita lavorativa e il tempo libero più divertenti e ricchi di possibilità.

In quest’ottica, Jabra, leader nelle soluzioni audio e video personali e professionali, propone i suoi device come perfetti regali natalizi per una eterogenea fascia di utenti: per le persone sportive che amano fare esercizio fisico ascoltando la musica, senza perdere le chiamate; per chi vuole semplicemente rilassarsi ascoltando musica o il proprio podcast preferito, magari isolandosi dalla confusione delle feste; e perfino per il lavoratore instancabile che anche durante le celebrazioni non si separa mai dal business.

Multitasking, economici, eleganti e con bassi potenti Jabra Elite 3 – da 79,99 euro Gli auricolari Jabra Elite 3 offrono un suono ricco, bassi potenti e chiamate chiare, il tutto a un prezzo contenuto! Sono progettati per dare vita alla musica con altoparlanti da 6 mm e sette ore di durata della batteria. La soluzione ideale per ascoltare i classici jingle natalizi ed entrare nell’atmosfera delle feste.

Gli auricolari hanno un design che isola il rumore, utile anche per evitare il russare del nonno dopo la cena di Natale… Gli Elite 3 sono inoltre dotati dell’opzione HearThrough, di una vestibilità comoda e sicura per tutto il giorno, di un design di classe e di una nuova fantastica gamma di colori, tra cui il pantone dell’anno lilla, il grigio scuro, l’elegante navy e il beige chiaro che evoca lo champagne.

Resistenti, robusti, versatili e con custodia personalizzabile Jabra Elite 4 Active – da 119,99 euro Grazie alla vestibilità sicura e alla resistenza all’acqua e al sudore con grado di protezione IP57, anche se il riscaldamento è alto e si indossa il maglione di Natale, gli auricolari rimarranno inseriti e protetti da eventuali danni mentre ci si allena o ci si muove. Dotati di cancellazione attiva del rumore, che consente di rimanere immersi negli esercizi ascoltando la propria musica preferita, e di tecnologia di chiamata a 4 microfoni per un audio cristallino quando si conversa al telefono, assicurano una riproduzione continua fino a 7 ore (e fino a 28 ore con la custodia). Se si ha bisogno di fare jogging per smaltire tutti i dolci natalizi, questi auricolari sono perfetti e possono essere utilizzati anche in versione mono, per durare il doppio. La tecnologia HearThrough, inoltre, consente un’immediata consapevolezza dell’ambiente circostante premendo un solo tasto. Gli Elite 4 Active sono disponibili nei colori nero, blu navy e menta e per essere un regalo di Natale davvero originale, includono una personalizzazione della custodia di ricarica tramite incisione.

Metti in pausa il mondo e immergiti nella tua musica Jabra Elite 5 – da 149,99 euro Anche chi è affaccendato e sempre in movimento, soprattutto in questo periodo, merita di trovare durante il Natale dei momenti di totale relax. Con i Jabra Elite 5 è possibile mettere il mondo in pausa grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida. Necessità di fare gli auguri di Natale ai propri cari o di una bella chiacchierata con l’amica lontana? Grazie alla tecnologia a 6 microfoni e alla riduzione del rumore del vento, l’alta qualità delle chiamate è assicurata. L’ascolto dei brani preferiti poi sarà arricchito soprattutto dagli altoparlanti da 6 mm con precisa regolazione. Con un’autonomia di riproduzione fino a 7 ore, e fino a 28 ore con la custodia di ricarica wireless certificata Qi, questi auricolari sanno stare al passo con qualsiasi tipo di impegno di chi li indossa, anche di coloro con un’agenda piena.

Con i Jabra Elite 5 le cose sono semplici: grazie al Bluetooth Multipoint è possibile rimanere facilmente connessi a due dispositivi contemporaneamente, accoppiarli in pochi secondi a Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair e accedere ad Alexa Built-in o a Google Assistant a mani libere. E se tutto questo non bastasse, gli auricolari sono dotati di grado di protezione IP55 e possono essere indossati anche da chi vuole godersi la neve, magari andando in slitta.

Il loro elegante design in stile danese è ora disponibile – oltre che in nero titanio – anche nella tonalità perfetta per le feste beige oro. Non da ultimo, avete 100 giorni per la restituzione gratuita.

Piccolo è meglio Jabra Elite 7 Pro – da 199,99 euro Se si cerca qualcosa da regalare a se stessi o a una persona cara questo Natale, Jabra Elite 7 Pro rappresentano una vera e propria innovazione nel wireless, si tratta degli auricolari più piccoli di Jabra, dotati di tecnologia di chiamata all’avanguardia, un suono potente e personalizzato, oltre che la cancellazione attiva del rumore. Per coloro che quest’inverno dovranno lavorare in modo flessibile destreggiandosi tra vita professionale e vita privata, il Bluetooth Multipoint garantisce un utilizzo multi-tasking utile e avanzato. Inoltre, la tecnologia MultiSensor Voice di Jabra combina quattro potenti microfoni con un sensore Voice Pick Up per reinventare completamente le chiamate personali o di lavoro in movimento, utilizzando la tecnologia di conduzione ossea e un algoritmo avanzato per garantire un’esperienza vocale chiara da qualsiasi luogo e in ogni contesto. Gli auricolari bluetooth Jabra Elite 7 Pro integrano Alexa , Siri e Google Assistant (solo per Android). La versione beige oro è la scelta migliore per l’inverno, ma se si cercano altri colori, è possibile optare anche per il nero titanio o il nero. Con l’acquisto degli auricolari Jabra Elite 7 Pro si ha in omaggio un Pad di ricarica wireless (fino ad esaurimento scorte).

Personalizzazione al top Jabra Elite 85t – da 229,90 euro

Gli auricolari Jabra Elite 85t sono stati pensati per ospitare la tecnologia di cancellazione del rumore più continua a leggere sul sito di riferimento