Natale a Roma, cosa fare con i bambini fino all’8 gennaio

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo diversi appuntamenti per le vacanze natalizie. Proposte per giocare, scoprire e incontrare fino all’8 gennaio.

Spettacoli, passeggiate e letture. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

LA FESTA DELLA BEFANA A PIAZZA NAVONA

Fino al 6 gennaio 2023

Dopo due anni di stop la Befana è tornata a Piazza Navona riportando nella capitale il ‘classico’ appuntamento dedicato a grandi e piccoli. Si riaccendono le luci e tornano i suoni, gli addobbi natalizi, i presepi, i dolciumi, tanti giochi per bambini e ancora spettacoli viaggianti, il magico teatro dei burattini e l’antica giostra dei cavalli.

La festa della Befana a Piazza Navona ha preso ufficialmente il via l’1 dicembre e, come da tradizione, va avanti fino al 6 gennaio 2023. Da non perdere, inoltre, le attività a cura delle Biblioteche di Roma che accoglieranno i visitatori nel loro stand con un programma ricco di letture, laboratori, spettacoli e attività. Tra le proposte in calendario, si segnalano: il 23 dicembre lo spettacolo d’ombre Fino alla luce con Silvio Gioia (ore 17.30); il 24 dicembre La tombola dei libri per i piccoli lettori dai 4 ai 10 anni (ore 17.30); il 25 dicembre c’è Occhio al Castello! storie di cavalieri e giochi di osservazione sempre dai 4 ai 10 anni (ore 12). Il 26 dicembre è dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni l’evento Superverme. Storie di supereroi mentre il 27 dicembre Informad’Arte propone il laboratorio di timbri Un albero per tutte le stagioni (entrambe le attività sono alle ore 11); il 28 dicembre letture e laboratorio dai 4 ai 10 anni con Inverno, un libro senza parole pieno di storie (ore 16).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

PIPPI CALZELUNGHE IL MUSICAL AL TEATRO OLIMPICO

Fino all’8 gennaio

Pippi Calzelunghe il Musical nasce da un’idea di Gigi Proietti, più che un’idea, un’intuizione: regalare al pubblico un’edizione “dal vivo” di una delle eroine più amate di tutti i tempi. Nata dalla penna di Astrid Lindgren, la celebre favola si trasforma in uno spettacolo dai tratti unici, grazie alla versione italiana di Sagitta Alter e Carlotta Proietti e alla regia di Fabrizio Angelini.

Un cast di attori, cantanti, ballerini-acrobati racconterà sul palco la storia di Pippi, un’icona senza tempo. Gli spettatori ritroveranno le sue inconfondibili treccine rosse, le lentiggini e i coloratissimi look che hanno fatto sognare intere generazioni. Non mancheranno in scena i suoi fedeli compagni di viaggio: l’adorabile cavallo a pois chiamato Zietto e Nilsson una stravagante scimmietta.

Ribelle, anticonformista e allergica alle regole, Pippi regalerà a tutti una lezione che suona più o meno così: l’indipendenza, il potere di sognare ad occhi aperti, la capacità di dare al denaro un’importanza relativa e il valore dell’amicizia rendono bella la vita, assai più dei vestiti eleganti e del galateo da salotto.

Uno spettacolo vivace e esuberante: acrobazie, colpi di scena, tanta tanta musica; i costumi accuratissimi e raffinati e l’elegante allestimento sono firmati da Susanna Proietti.

Biglietti da 17,00 euro a 36,50 euro

Il Teatro Olimpico è in Piazza Gentile da Fabriano, 17

STORIE DI NATALE NELLA SALA SQUARZINA DEL TEATRO ARGENTINA

Fino al 6 gennaio

Nella Sala Squarzina del Teatro Argentina la Piccola Compagnia del Piero Gabrielli rinnova l’appuntamento con Storie di Natale, per perdersi tra pagine incantate, ascoltare e raccontare storie e canzoni tenute insieme dallo spirito delle festività natalizie. Le letture drammatizzate dalla regia e l’adattamento di Roberto Gandini, prenderanno vita per la gioia dei più piccoli che, insieme al pubblico dei più grandi, potranno lasciarsi rapire da un universo magico di fiabe, esaltate dalle musiche di Roberto Gori ed eseguite dal vivo da Flavio Cangialosi. Tessere di un suggestivo mosaico di brani che raccoglie le più belle pagine di Gianni Rodari, poeta della fantasia oltre le parole, tra cui le favole L’aeroplano di Capodanno, Voglio fare un regalo alla Befana, Il Mago di Natale, Allarme nel presepio e tante altre; a cui si accordano novità come il testo inedito di Bernard Friot intitolato Babbonatale.com e il racconto di Andrea Valente Una strana lettera a Babbo Natale, oltre all’improvvisazione di alcune storie insieme al pubblico per scoprirne altre, ogni giorno diverse, seguendo il canone rodariano della Grammatica della Fantasia. Parole e immagini, legate assieme da una trama giocosa di visioni, suoni, ricordi ed emozioni, si trasferiscono dalla pagina scritta alla scena teatrale attraverso l’interpretazione di un quintetto di attrici e attori – Francesca Astrei, Teresa Campus, Gabriele Ortenzi, Fabio Piperno e Danilo Turnaturi – che coinvolgeranno spettatori di ogni età con ironia e fantasia, dando voce a un caleidoscopio di storie e personaggi raccontati (e riscoperti) da maestri e scrittori dell’immaginazione.

Per bambini dai 4 anni in su e famiglie.

Biglietti dai 5,50 euro agli 11,00 euro online su Vivaticket.

Il Teatro Argentina è in Largo di Argentina, 52

OPS! RASSEGNA DI CIRCO CONTEMPORANEO ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Dal 3 all’8 gennaio

Torna il circo contemporaneo all’Auditorium Parco della Musica (nella Sala Petrassi) con la rassegna OPS!. In programma dal 3 all’8 gennaio tre spettacoli del SIC – Stabile di Innovazione Circense, il nuovo centro di produzione circense fondato dalla Compagnia Circo El Grito con il sostegno del Ministero della Cultura. I suoi fondatori Giacomo Costantini e Fabiana Ruiz Diaz sono considerati i pionieri del circo contemporaneo in Italia e la loro compagnia una delle più immaginifiche e innovative del panorama internazionale. In Circo Suite Spettacolo in tre movimenti in scena dal 3 al 5 gennaio il SIC incrocia il suo percorso con i centri di produzione BlucinQue Nice e Teatro Necessario per svelare tre visioni differenti del circo: sul palco si alternano la produzione torinese blucinQue Nice con una suite per movimento, elettronica e violoncello, il Teatro Necessario, con un estratto di un loro classico, Clown in libertà e Circo El Grito che ripercorre i continua a leggere sul sito di riferimento