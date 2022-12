Natale, i bambini sanno ancora godersi il tempo dell’attesa

Una emozione per 7 su 10 secondo indagine Bicocca di Milano

Milano, 13 dic. (askanews) – Impazienza, sorpresa e desiderio sono ancora i sentimenti principali con cui i bambini aspettano il Natale, secondo un sondaggio che ha indagato su come vivono le famiglie italiane l’attesa e i giorni che mancano al Natale.

L’indagine ha coinvolto 1.117 nuclei familiari ed è stata condotta dal Professore di Pedagogia Generale dell’Università di Milano Bicocca Raffaele Mantegazza, in collaborazione con Hasbro. I risultati dicono che 7 bambini su 10 confermano di vivere ancora con intensità e desiderio il tempo dell’attesa e chiedono agli adulti di imparare a gestire queste emozioni. In particolare, il 73% dei bimbi coinvolti prova forti emozioni nel contesto dell’attesa, pregustandosi, ognuno a modo suo, il momento in cui sarà finita. Se, invece, è l’intero nucleo familiare ad attendere il momento dell’apertura dei regali, nel 56% dei casi l’attesa viene vissuta positivamente e in modo collettivo.

“Che cosa ci dice tutto ciò a proposito dei regali da fare ai bambini e ai ragazzi? Anzitutto che un regalo è sempre ritualizzato, ovvero deve sempre essere inserito in un contesto emotivo e affettivo rispetto al quale il tempo ha la sua importanza – ha spiegato il Professor Mantegazza – banalizzare il regalo senza circondarlo da una situazione spazio-temporale che lo valorizzi rischia di fargli perdere parte della sua magia. Quindi il regalo può e forse deve essere scelto a partire dai desideri del bambino, ma questi desideri possono essere intuiti in modo diretto o indiretto e comunque la tipologia del regalo può sempre causare una sorpresa: il colore, il modello, le caratteristiche esteriori possono andare al di là di quello che il bambino desidera, insegnandogli anche la potenza dell’immaginazione”.

