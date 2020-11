“Natale in casa e niente riunioni di famiglia”. Il monito dell’Oms

AGI – L’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto oggi, in vista delle prossime feste natalizie e di fine anno, che si evitino le grandi riunioni di famiglia e i festeggiamenti in luoghi affollati, per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. “È consigliabile festeggiare in casa, evitare riunioni con persone che non siano i familiari e, se si fanno incontri che si facciano preferibilmente all’esterno, con distanziamento fisico e indossando la mascherina” ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Quanto agli spostamenti “tutti dobbiamo chiederci se in queste circostanze quel certo viaggio sia proprio necessario, questo è il momento di restare in casa,

