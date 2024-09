Natangelo e le dimissioni di Sangiuliano: “Addio, la satira grata ti saluta”

ROMA – “Un colpo terribile per chiunque faccia un lavoro come il mio“: al fumettista satirico Natangelo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano sono state servite su un piatto d’argento. La vignetta pubblicata sui social del Fatto Quotidiano ricalca quella di qualche anno fa che Natangelo dedicò al defunto Silvio Berlusconi. In questa, i fumettisti satirici con un inchino salutano l’ormai ex ministro e la sua ‘consulente’ Maria Rosaria Boccia.

Pubblicata a poca distanza dalle “dimissioni irrevocabili” dell’ex ministro della Cultura ha già fatto il pieno di like e commenti: “Ad ogni modo c’è ancora Lollobrigida e la Santanchè…. Non è ancora finita del tutto“, lo rassicura un utente. E anche: “I nostri politici, meglio di Netflix”.

CHI È MARIO NATANGELO

Classe 1985, origini napoletane, Natangelo è un giornalista professionista autore, oltre che di vignette pungenti, anche di libri come ‘I peggio stronzi – la mia guerra quotidiana tra satira, giornalismo e politica’, ‘Pensavo fosse amore invece era Matteo Renzi‘ e ‘Napolitano! Sesso Moniti e Rock’n’roll’. Con Vauro, che ha dichiarato di voler lasciare proprio a Natangelo il testimone, ha realizzato la raccolta di vignette ‘2012 con loden’, con prefazione di Marco Travaglio. Fin dal primo numero di ‘Il Fatto Quotidiano’, nel 2009, Natangelo ha firmato almeno una vignetta al giorno per il giornale di Travaglio. Nello stesso anno ha iniziato una collaborazione con Smemoranda, ma nel suo passato c’è anche la rivista Linus. Da marzo di quest’anno è in libreria con il libro ‘Cenere. Appunti da un lutto‘ dedicato alla mamma defunta.

