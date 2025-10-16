giovedì, 16 Ottobre , 25

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sposi in Brasile, l’annuncio a Monica Setta a ‘Storie al bivio’

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sposano il 29 dicembre in Brasile. Lo hanno annunciato in esclusiva a Monica Setta a ‘Storie al bivio’ in onda sabato 18 ottobre alle 15.30 su Rai 2. 

“La prima volta ci siamo sposati il 23 dicembre 1995 in Comune nelle Marche e il 29 dicembre festeggiamo i 30 anni di nozze con un rito misto ortodosso cattolico in un villaggio in Brasile – anticipa Natasha Stefanenko – Ci saranno con noi nostra figlia Sasha e il fidanzato Marco che porteranno le fedi. Io avrò un abito lungo firmato da Antonio Riva e faremo una grande festa dell’amore. Ci penso da anni ma mi sono battezzata solo a 40 anni e dunque prima non era possibile”. 

