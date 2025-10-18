nathalie-caldonazzo-si-sposa,-la-scelta-dopo-11-mesi-d’amore-con-filippo

sabato, 18 Ottobre , 25

Nathalie Caldonazzo si sposa. L’attrice lo ha annunciato in esclusiva oggi, sabato 18 ottobre, ospite a Verissimo: “Ci sposeremo il 25 maggio 2026”, ha detto Nathalie che sposerà il compagno Filippo. 

Una storia d’amore cominciata da poco, solo 11 mesi, ma il colpo di fulmine risale a tanti anni fa: “Filippo mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23. Quando mi ha vista io ero con Massimo Troisi. Dice che da allora mi ha sempre immaginata come la donna della sua vita”, ha raccontato la 56enne nel salotto di Silvia Toffanin. 

L’incontro tra i due è avvenuto solo di recente grazie alla sorella di Nathaly che ha fatto da cupido: “Io non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì, dicendomi: ‘Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre'”. Un amore che ha resistito ai dubbi iniziali: “È bello quando una persona rimane, adesso è così facile andarsene”. 

 

