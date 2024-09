Nations League, Israele-Italia 1-2: gol di Frattesi e Kean

(Adnkronos) –

L’Italia sconfigge 2-1 Israele in un match della seconda giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League, disputato alla Bozsik Arena di Budapest. Per gli azzurri in gol Frattesi al 38′ e Kean al 62′. Al 90′ rete della bandiera per Israele di Abu Fani.

Prima dell’incontro durante l’esecuzione dell’inno israeliano buona parte dei tifosi italiani presenti allo stadio si è girata di spalle. Una protesta legata al delicato momento politico dello stato ebraico, in guerra con Hamas dallo scorso 7 ottobre.

In avvio subito pericoloso Israele che al 3′ va in verticale, la difesa azzurra riesce però a cavarsela sul tentativo di Khalaili. Al 10′ bell’intervento difensivo di Bellanova che chiude una situazione pericolosa anticipando Salomon all’interno dell’area di rigore. Arriva al 16′ il primo tentativo da parte dell’Italia con una conclusione di Dimarco dopo uno schema da calcio di punizione: palla oltre la traversa. Al 21′ altra chance per gli azzurri, il cross è di Bastoni, l’inserimento di Frattesi che non trova la battuta verso la porta avversaria. Al 27′ nuova occasione dell’Italia che va da sinistra verso destra, la palla arriva a Bellanova che colpisce però male la palla da buona posizione e la sua conclusione termina a lato.

Poco dopo la mezz’ora rischia l’Italia con un contropiede di Israele concluso da Solomon che calcia a lato. Al 38′ gli azzurri sbloccano la partita con Frattesi. L’Italia va da destra verso sinistra, la palla arriva Dimarco che mette in mezzo un cross forte, interviene il centrocampista azzurro che di petto devia in gol. Un minuto dopo chance per il raddoppio con Raspadori che si accentra e trova lo spazio per la conclusione, parata di Gerafi. Chiude il primo tempo in attacco l’Itaia, con Bellanova che al 45′ tenta una conclusione da fuori area che per poco non sorprende Gerafi.

In avvio di ripresa ancora pericoloso Frattesi che si inserisce per l’ennesima volta, riceve e calcia: Gerafi in qualche modo devia. Al 9′ pericoloso Jehezkel che da due passi non colpisce bene e Donnarumma riesce a parare la conclusione. Al 17′ il raddoppio azzurro con Kean: Frattesi recupera palla, la cede a Raspadori il quale calcia, Gerafi respinge, irrompe l’attaccante della Fiorentina che da pochi passi mette in rete.

Subito dopo doppio cambio per Spalletti: escono Bellanova e Raspadori entrano Cambiaso e Brescianini. Al 22′ doppio cambio anche per gli avversari degli azzurri, con Abu Fani e Safuri, al posto di Peretz e Kanichowsky. Al 25′ scocca l’ora di Udogie, esce Dimarco. Al 29′ il primo ammonito del match: cartellino giallo per Gatti. Un minuto dopo gol annullato a Tonali per fuorigioco di Kean.

Al 40′ Spalletti finisce i cambi con Retegui e Zaccagni in campo al posto di Kean e Ricci. Al 45′ ‘Italia è un po’ pigra nell’allontanare una palla vagante in area, Abu Fani se la ritrova sul piede e in diagonale fulmina Donnarumma segnando il gol della bandiera. Nei 4 minuti di recupero non succede più nulla e gli azzurri portano a casa tre punti fondamentali per la classifica del girone.