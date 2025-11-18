nato-conclude-esercitazione-aerea-“falcon-strike-2025”-in-italia

Per rafforzare la propria capacità di lavorare insieme

Milano, 18 nov. (askanews) – Oltre 1000 militari e 50 velivoli provenienti da Italia, Francia, Grecia, Regno Unito e Stati Uniti si sono addestrati insieme dal 3 al 14 novembre nell’ambito dell’esercitazione “Falcon Strike 2025″ nel Mar Mediterraneo. Hanno operato dalla base dell’Aeronautica Militare italiana di Amendola, vicino a Foggia, e da altre basi aeree italiane, con circa 460 sortite e oltre 1.000 ore di volo registrate.”Falcon Strike 2025″ ha testato la prontezza operativa e l’efficacia delle operazioni aeree in scenari altamente complessi per la protezione e la difesa del nostro spazio aereo. Ha visto l’impiego integrato di assetti e capacità aeree, marittime e terrestri, inclusi velivoli di quarta e quinta generazione. Hanno partecipato anche la Marina Militare italiana e la Royal Navy Britannica.”Falcon Strike 25” è un’ulteriore dimostrazione degli sforzi compiuti dal personale alleato per rafforzare la propria capacità di lavorare insieme e per garantire che la posizione di deterrenza e difesa della NATO rimanga credibile e adatta allo scopo, contro tutte le minacce e le sfide.