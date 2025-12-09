martedì, 9 Dicembre , 25

Nato ed esercito Usa dimostrano un sistema anti-drone

A basso costo, per proteggere lo spazio aereo alleato

Milano, 9 dic. (askanews) – Il Comando Terrestre Alleato della Nato (Landcom) e l’Esercito degli Stati Uniti in Europa e Africa (Usaeuraf) hanno recentemente dimostrato un sistema anti-UAS (Unmanned Aircraft System) a basso costo, acquistato da Polonia e Romania per difendere il loro spazio aereo. Le forze armate polacche, rumene e statunitensi hanno dimostrato il sistema, chiamato Merops, in Polonia il 18 novembre 2025. Lanciato dal retro di un pick-up, il drone può individuare bersagli in modo autonomo. Per la dimostrazione in Polonia, l’esercito americano lo ha collegato al radar italiano RPS-42, dimostrandone l’interoperabilità. Funzionari statunitensi hanno affermato che ogni drone costa circa 14.500 dollari, circa un decimo del costo dei droni Shahed utilizzati dalla Russia per attaccare l’Ucraina. Di fatto, il sistema di fabbricazione americana ha già abbattuto più di 1.000 droni russi in Ucraina, causando perdite per oltre 200 milioni di dollari con intercettori per un valore di soli 15 milioni di dollari. L’Esercito Usa in Europa e Africa ha prestato decine di intercettori Merops e stazioni di controllo a terra a Polonia e Romania nell’ambito di Eastern Sentry, un’attività difensiva decisa dagli Alleati in seguito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di oltre 20 droni il 9 settembre.

