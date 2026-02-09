lunedì, 9 Febbraio , 26

Nato, fonti: Usa cederanno leadership del comando di Napoli all’Italia

Nato, fonti: Usa cederanno leadership del comando di Napoli all’Italia

(Adnkronos) – Gli S
tati Uniti cederanno due comandi regionali di primo piano della Nato ai Paesi europei, in linea con le richieste di Donald Trump agli alleati perché si assumano maggiori responsabilità nella difesa. Lo hanno rivelato due diplomatici dell’Alleanza, secondo cui Washington trasferirà la leadership del comando Nato di Napoli, che si concentra sul fronte sud, all’Italia e la leadership del comando di Norfolk in Virginia, che si concentra invece sul nord, alla Gran Bretagna. Nel frattempo, gli Stati Uniti assumeranno il comando delle forze marittime della Nato con sede nel Regno Unito. 

“Gli alleati hanno concordato una nuova distribuzione delle responsabilità degli alti ufficiali all’interno della struttura di comando della Nato, in cui gli alleati europei, compresi i nuovi membri, svolgeranno un ruolo più importante nella leadership militare dell’Alleanza”, ha affermato un funzionario a Bruxelles, senza fornire dettagli sui cambiamenti. 

I cambiamenti, riportati per la prima volta dal giornale francese La Lettre, richiederanno probabilmente mesi per essere attuati, hanno detto i diplomatici della Nato all’Afp: “E’ un buon segno del trasferimento degli oneri nella pratica”.  

Il ‘rimpasto’ delle posizioni di comando arriva dopo che Washington ha dichiarato che potrebbe ridurre la sua presenza militare in Europa per concentrarsi su altre minacce, come la Cina. 

 

