giovedì, 26 Febbraio , 26

21enne ucciso e fatto a pezzi a Spoleto, chiesto giudizio immediato per ex collega

(Adnkronos) - La procura di Spoleto ha chiesto...

Arduino (Lidl Italia): “800mo negozio è risultato che ci proietta verso quota 1000”

(Adnkronos) - "L'apertura di questo punto vendita è...

Gruppo Nestlé in Italia, premio fino a 2.900 euro per i dipendenti

(Adnkronos) - Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà...

Sanremo, esperti Sisal su terza serata: dai testa a testa al vincente Nuove Proposte

(Adnkronos) - Cosa aspettarsi dalla terza serata del...
HomeVideo NewsNato, Gen. Carai: in Steadfast Dart nazioni diverse come unico corpo
nato,-gen.-carai:-in-steadfast-dart-nazioni-diverse-come-unico-corpo
Nato, Gen. Carai: in Steadfast Dart nazioni diverse come unico corpo
Video News

Nato, Gen. Carai: in Steadfast Dart nazioni diverse come unico corpo

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Alleanza “non parla solo di prontezza, la mette in pratica”

Bergen (Germania), 26 feb. (askanews) – Nell’intervista rilasciata ad askanews durante le esercitazioni Steadfast Dart 2026 in Germania, il generale Gianluca Carai, comandante dell’ARF, evidenzia – in questa seconda parte – l’importanza della tecnologia, della dimensione multinazionale e del ruolo centrale dell’Italia, culminando con un messaggio chiave sulla prontezza e deterrenza della Nato. askanews: Generale, quanto conta oggi la tecnologia nel modo in cui la Nato pianifica e conduce le operazioni?Generale Carai: “La tecnologia è ormai un fattore decisivo. Oggi operare in ambito Nato significa integrare capacità tradizionali con strumenti digitali avanzati: sistemi di comando e controllo evoluti, intelligenza artificiale, cyber difesa e dominio spaziale. Queste tecnologie permettono decisioni più rapide, maggiore consapevolezza situazionale e un coordinamento più efficace tra forze multinazionali. In sintesi, la superiorità tecnologica non sostituisce il fattore umano, ma ne amplifica l’efficacia, rendendo le forze alleate più pronte, interconnesse e resilienti.”askanews: Tredici Paesi coinvolti in Steadfast Dart 2026, ma quanto pesa la dimensione multinazionale in un’operazione come questa?Generale Carai: “È fondamentale. La forza della Nato è l’integrazione tra nazioni diverse che operano come un unico corpo. Durante l’esercitazione abbiamo visto interoperabilità reale che si è espressa tramite stessi standard, stessi obiettivi, stessa visione. Questo rafforza la deterrenza, perché dimostra che l’Alleanza è davvero unita.”askanews: Quale valore ha avuto il contributo italiano nella Steadfast Dart 2026?Generale Carai: “L’Italia ha avuto un ruolo centrale, sia nel comando sia nelle forze sul terreno che hanno rappresentato il 25% della forza complessiva dell’ARF. Questo dimostra la credibilità dell’Esercito Italiano e la sua piena integrazione nella struttura Nato. È anche un segnale di responsabilità perché contribuire alla sicurezza collettiva è un impegno concreto, non solo dichiarato.”askanews: Generale, se dovesse sintetizzare il senso dell’Allied Reaction Force dopo questa esercitazione, quale sarebbe il messaggio chiave?Generale Carai: “Il messaggio è semplice: l’ARF esiste per essere pronta, credibile e reattiva. Serve a prevenire i conflitti, rafforzare la deterrenza e garantire sicurezza agli Alleati. Questa esercitazione ha dimostrato che la Nato non parla solo di prontezza, ma la mette in pratica ogni giorno.”Servizio di Cristina GiulianoMontaggio: askanewsImmagini: Nato, askanews

Previous article
Sanremo, Conti: era previsto calo, invece no. Ma merito non mio
Next article
Sanremo, Conti: poche donne? “Scelgo canzoni, non chi canta”

POST RECENTI

Video News

Dal Giappone arriva “Buddharoid”, il monaco robot che cura lo spirito

In grado di dare consigli e fare conversazioni grazie all'AIMilano, 26 feb. (askanews) - "Non sono un monaco buddista, ma mi è stato affidato il...
Video News

Sanremo, Irina: “Niente politica, da russa onorata di essere qui”

"Invio un messaggio di pace e amore in tutto il mondo"Sanremo, 26 feb. (askanews) - "Non faccio nessun commento politico, perché sono qui per celebrare...
Video News

Cibi a base vegetale: dal 2023 i consumatori sono aumentati del 10,6%

Nel 2025 a volume +4,8%, Giorgio: sul naming c'è già chiarezzaMilano, 26 feb. (askanews) - Dal 2023 a oggi i consumatori di cibi a base...
Video News

SACE presenta la Mappa Export 2026

Tracciata la via di crescita delle imprese nel mondoRoma, 26 feb. (askanews) - SACE, Export Credit Agency partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.