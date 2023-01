Nato, Marco Peronaci ha assunto incarico di rappresentante italiano

Roma, 2 gen. (askanews) – Marco Peronaci ha assunto oggi l’incarico di rappresentante permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles. Lo rende noto la Farnesina.

Peronaci è nato a Pavia ed è laureato in Scienze politiche all’Università “La Sapienza” di Roma. Il 13 febbraio 1989, in seguito ad esame di concorso, è stato nominato volontario nella carriera diplomatica. Alla Farnesina ha prestato servizio presso la Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali.

L’11 giugno 1991 ha assunto come secondo segretario commerciale, poi primo segretario, a Kampala e il 18 ottobre 1993 come secondo segretario, poi primo segretario, a Tokyo.

Rientrato al ministero, Peronaci ha prestato servizio presso la Direzione Generale degli Affari Politici e presso la Direzione Generale del Personale e dell’Amministrazione, dove dal 1° dicembre 2000 ha ricoperto l’incarico di capo dell’Ufficio III (DGPA).

Dal 1° agosto 2002 ha ricoperto l’incarico di consigliere a Parigi e il 3 aprile 2006 ha assunto come primo consigliere alla Rappresentanza Permanente presso l’Ue a Bruxelles. Dal 27 marzo 2009 ha prestato servizio come consigliere diplomatico del ministro presso il Ministero della Giustizia.

Il 19 giugno 2012 è stato accreditato con titolo e rango di ambasciatore quale rappresentante permanente aggiunto d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles e quale presidente del Coreper durante il semestre di Presidenza dell’Italia nel 2014.

Dal 17 novembre 2015 ha prestato servizio come consigliere diplomatico del ministro presso il Ministero dell’Interno.

Alla Farnesina, ha ricoperto dal 3 gennaio 2017 l’incarico di portavoce del ministro e capo del Servizio per la Stampa e la Comunicazione istituzionale. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale per l’Unione Europea dal 21 giugno 2018, ha ricoperto dall’11 ottobre 2018 l’incarico di inviato speciale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il processo Brexit.

Il 20 febbraio 2020 è stato accreditato con titolo e rango di ambasciatore quale Rappresentante Permanente d’Italia presso il Comitato Politico e di Sicurezza dell’Unione Europea.

È autore di saggi e pubblicazioni su temi di politica europea e asiatica. Nel 1998 ha ricevuto l’Ordine del Sacro Tesoro, Raggi dorati con Gran Collare del Giappone. Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

