Nato per vincere: la fin qui incredibile carriera da allenatore di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid

Dalla prematura chiamata in prima squadra alla recentissima vittoria delle Liga passando per il tris in Champions League, i successi ai Mondiali per club, in Supercoppa UEFA e in Spagna: ripercorriamo le tappe più importanti e significative dell’incredibile carriera di Zinedine Zidane come tecnico del Real Madrid. Visualizza questo post su Instagram Sostituisce Benitez a gennaio 2016, si dimette a maggio 2018 dopo aver vinto una Liga, una Supercoppa Spagnola, tre Champions League, due Mondiali… continua a leggere sul sito di riferimento