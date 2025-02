Nato riunisce ministri Difesa, da Usa messaggi come onde telluriche

Hegseth su X: “È tempo che gli alleati si incontrino”

Milano, 12 feb. (askanews) – In un’epoca di grandi cambiamenti e messaggi come onde telluriche dall’America, inizia oggi una due giorni presso il quartier generale di Bruxelles della Nato per una ministeriale Difesa mai tanto attesa e sotto i riflettori. Il Segretario generale della NATO Mark Rutte tiene una conferenza stampa oggi a metà giornata, prima della riunione dei Ministri della Difesa della NATO a Bruxelles prevista per domani e dove è atteso anche Guido Crosetto in rappresentanza dell’Italia.

Italiano è anche il neopresidente del Comitato militare Nato, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone che lo scorso fine settimana si è recato in visita a Kiev. Il gruppo di contatto ucraino si riunirà sempre oggi presso la sede della NATO per il primo incontro con il nuovo segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. Proprio mentre sui social risuonano le parole di Elon Musk sulla necessità di una “revisione” della Allenza atlantica.

Nota è la posizione del presidente Donald Trump, che ha chiesto alla NATO di più che raddoppiare il suo obiettivo di spesa e ha promesso di porre fine alla guerra in Ucraina. I due giorni di colloqui di Hegseth a Bruxelles con i suoi omologhi della NATO e dell’Ucraina rientrano in una serie di visite in Europa di questa settimana da parte di alti funzionari statunitensi. Il tutto culminerà con l’incontro tra il vicepresidente JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione di una conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera, venerdì.

“Arrivati al quartier generale della NATO. Il nostro impegno è chiaro: la NATO deve essere una forza più forte e letale, non un club diplomatico”, ha scritto Hegseth su X. “È tempo che gli alleati si incontrino”.