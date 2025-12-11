nato,-rutte:-i-sabotaggi-russi-“accelerano-l’escalation”

“Nostro impegno costante in Articolo 5 invia un messaggio potente”

Berlino, 11 dic. (askanews) – Per una edizione speciale della “Conferenza sulla sicurezza di Monaco a Berlino”, ovvero “MSC a Berlino”, Mark Rutte, segretario generale della Nato tiene un discorso, seguito da un dibattito ad alto livello con il Ministro Federale degli Affari Esteri tedesco Johann Wadephul e l’Ambasciatore Wolfgang Ischinger, Presidente della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Rutte enumera gli obbiettivi di sabotaggio della Russia e afferma che “qualsiasi aggressore deve sapere che possiamo contrattaccare e contrattaccheremo duramente”.”L’elenco degli obiettivi di sabotaggio della Russia non si limita alle infrastrutture critiche, all’industria della difesa e alle strutture militari” ha detto Rutte. “Ci sono stati attacchi a centri commerciali e presenza di esplosivi nascosti in pacchi, e la Polonia sta ora indagando su un sabotaggio alla sua rete ferroviaria. Quest’anno abbiamo assistito a sconsiderate violazioni dello spazio aereo da parte della Russia, che si tratti di droni su Polonia o Romania o di caccia sull’Estonia. Tali incidenti mettono a repentaglio vite umane e accelerano l’escalation. E mentre spesso pensiamo al rischio principalmente in termini di fianco orientale, la portata della Russia non si limita alla terraferma. L’Artico e l’Atlantico sono a ricordarci ancora una volta perché questa alleanza è stata così cruciale per così tanti anni su entrambe le sponde dell’Atlantico. Stiamo lavorando insieme per garantire la sicurezza di tutti gli alleati a terra, in mare e in aria. Abbiamo aumentato la vigilanza e rafforzato la deterrenza e la difesa lungo il fianco orientale con la Eastern sentry (sentinella orientale) e continuiamo a proteggere le nostre infrastrutture critiche in mare con la Baltic sentry (sentinella del Baltico). La risposta della NATO alle provocazioni russe è stata calma, decisa e proporzionata, ma dobbiamo essere preparati a un’ulteriore escalation e a un ulteriore confronto. Il nostro impegno costante nei confronti dell’Articolo 5 della NATO, secondo cui un attacco a uno, è un attacco a tutti, invia un messaggio potente. Qualsiasi aggressore deve sapere che possiamo contrattaccare e contrattaccheremo duramente, ed è per questo che abbiamo preso decisioni cruciali all’Aia sulla spesa per la difesa, sulla produzione e sul sostegno all’Ucraina, e sì, stiamo assistendo a importanti progressi”.