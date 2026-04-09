giovedì, 9 Aprile , 26

Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema… con il wc”

(Adnkronos) - Il viaggio di ritorno sulla Terra...

Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro

(Adnkronos) - Un bunker in cemento armato nascosto...

Pechino Express, oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina

(Adnkronos) - Archiviata l’esperienza in Indonesia, oggi l'avventuroso...

Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Fiorentina torna in campo in...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDONato, Rutte: "Trump deluso". E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia
nato,-rutte:-“trump-deluso”.-e-il-tycoon-minaccia-ancora-sulla-groenlandia
Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Prima il nuovo attacco alla Nato, poi il ritorno alle minacce sulla Groenlandia. Donald Trump è “chiaramente deluso” da alcuni alleati che non hanno sostenuto come lui avrebbe voluto la guerra contro l’Iran. A farsi portavoce degli umori del presidente americano è stato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, ricevuto ieri alla Casa Bianca. Con Trump, ha detto Rutte alla Cnn, ammettendo di comprendere la delusione del presidente, c’è stato un colloquio “franco e aperto tra due buoni amici”.  

“C’è delusione, chiaramente – ha riferito il numero uno dell’Alleanza atlantica, che non ha voluto rispondere alla domanda se Trump sia tornato a parlare della sua minaccia di rititarsi dalla Nato – ma allo stesso tempo ha anche ascoltato con attenzione le mie argomentazioni su quello che sta succedendo”. 

 

Dopo l’incontro, Trump è tornato ad attaccare la Nato in un post su Truth: “Non c’era quando avevamo bisogno di lei e non ci sarà se avremo bisogno ancora”. Poi la minaccia: “Ricordatevi della Groenladia, quel grande pezzo di ghiaccio mal gestito”. Nelle settimane scorse, il presidente ha più volte indicato la volontà di annettere l’isola che è territorio semiautonomo danese. 

 

Previous article
Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro
Next article
Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema… con il wc”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema… con il wc”

(Adnkronos) - Il viaggio di ritorno sulla Terra avrebbe potuto svolgersi senza intoppi per gli astronauti di Artemis II ma a bordo della capsula...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro

(Adnkronos) - Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. A portarlo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pechino Express, oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina

(Adnkronos) - Archiviata l’esperienza in Indonesia, oggi l'avventuroso viaggio di Pechino Express nell’Estremo Oriente riparte dalla Cina, cuore pulsante dell’Asia, culla di una civiltà...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 9 aprile, i viola affrontano - in un match visibile in tv...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.