nato,-rutte:-ucraina-su-tecnologia-anti-droni-ha-da-insegnarci

Il segretario generale: il JATEC esempio di condivisione

Milano, 2 ott. (askanews) – “L’Ucraina è, ovviamente, una potenza in termini di innovazione, intuizioni, ad esempio, in materia di tecnologia anti-droni, minacce informatiche, ecc., e il fatto che l’Ucraina stia ora aiutando in Danimarca, in Polonia, nella NATO in generale, a condividere sostanzialmente le sue conoscenze acquisite in oltre tre anni, tre anni e mezzo da questo terribile, totale attacco russo, immotivato, è molto importante. E abbiamo questo Centro Congiunto, come sa, Ucraina-NATO in Polonia, JATEC, dove raccogliamo tutte le lezioni che l’Ucraina è in grado di condividere dalle sue conoscenze sullo sforzo bellico”. Parola di Mark Rutte, il segretario generale della Nato nelle sue dichiarazione alla stampa alla riunione della Comunità politica europea a Copenaghen, Danimarca.Il Centro congiunto di analisi, addestramento e istruzione, o JATEC, – al quale Rutte fa riferimento – è una organizzazione congiunta NATO-Ucraina, di recente creazione e attivata per ordine del Consiglio Nord Atlantico il 16 dicembre 2024. Il JATEC fa parte della struttura di comando della NATO ed è direttamente subordinato al Quartier generale, al Supreme Allied Commander Transformation.Istituzione civile-militare “sui generis” tra la NATO e una nazione partner, il JATEC è considerato un pilastro delle relazioni NATO-Ucraina e un’organizzazione congiunta che fornisce capacità analitiche, formative e di addestramento per identificare e applicare congiuntamente gli insegnamenti tratti dalla guerra della Russia contro l’Ucraina e integrarli in strategia, politica, dottrina, tattica e operazioni, e per fornire supporto al raggiungimento degli obiettivi di interoperabilità .

