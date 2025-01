Nato, Rutte: “vitale” continuare a sostenere l’Ucraina

Russia cerca destabilizzarci, ieri altro “incidente”

Milano, 27 gen. (askanews) – “Vitale” continuare a sostenere l’Ucraina. Lo ha detto il segretario generale Mark Rutte dal Portogallo. “Oggi abbiamo discusso della situazione della sicurezza in Europa: la Russia sta cercando di destabilizzare i nostri Paesi e sta mettendo a dura prova la resilienza delle nostre società”. Rutte in Portogallo aveva in agenda incontri con il presidente del Paese, Marcelo Rebelo de Sousa, il Primo Ministro, Luis Montenegro, il Ministro di Stato e degli Affari Esteri, Paulo Rangel, e il Ministro della Difesa, Nuno Melo.

A Lisbona le discussioni si sono concentrate sulle sfide alla sicurezza dell’Europa, in particolare sulle azioni destabilizzanti della Russia, tra cui tentati omicidi, attacchi informatici e sabotaggi, nonché sulla sua guerra contro l’Ucraina. È stato sottolineato il sostegno della Nato all’Ucraina, con i contributi del Portogallo evidenziati, come l’addestramento allo sminamento e un impegno finanziario significativo. E “mentre affrontiamo la minaccia russa, (il Portogallo) deve anche affrontare le sfide che provengono dal vicinato meridionale, e anche le opportunità che provengono dal vicinato meridionale”, ha dichiarato Rutte.

“La Nato è forte oggi” ha poi sottolineato Rutte, per aggiungere. “Per mantenere forte la NATO, dobbiamo, tuttavia, continuare ad adattarci e garantire la nostra sicurezza in futuro. Dobbiamo anche intensificare i nostri sforzi ora, il che significa anche che dobbiamo spendere di più per la nostra difesa e siamo lieti dei recenti aumenti della spesa per la difesa del Portogallo”, ha dichiarato il segretario generale della Nato. Ma l’attualità continua purtroppo ad offrire nuovi spunti di preoccupazione per la sicurezza. “Proprio ieri, abbiamo assistito a un altro incidente nel Mar Baltico con l’interruzione di un cavo che collega Lettonia e Svezia” ha detto Rutte.

Rutte è inoltre tornato sulla necessità di un innalzamento della spesa in difesa da parte dei Paesi Nato. “La buona notizia è che attraverso la missione Baltic Sentry le navi e gli aerei della Nato stanno operando insieme ai nostri alleati là, consentendo una risposta rapida e coordinata. La NATO è forte oggi. Per mantenere forte la Nato, dobbiamo tuttavia continuare ad adattarci e a garantire la nostra sicurezza in futuro. Dobbiamo anche aumentare i nostri sforzi ora. Ciò significa anche che dobbiamo spendere di più per la nostra difesa”, ha aggiunto Rutte.