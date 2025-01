Nato, Sekerinska in Lituania: scoraggeremo qualsiasi aggressione

Vice segretaria: aumentare la spesa e la produzione per la difesa

Milano, 19 gen. (askanews) – Venerdì (17 gennaio 2025), la vice segretaria generale della NATO Radmila Sekerinska ha concluso una visita di tre giorni in Lituania, dove ha partecipato allo Snow Meeting 2025 a Trakai e ha incontrato le forze NATO presso la base militare di Rukla.

Sekerinska ha sottolineato l’importanza di aumentare la spesa e la produzione per la difesa, sostenere l’Ucraina e contrastare le azioni ostili contro gli Alleati. “La Russia è la minaccia più significativa per la nostra sicurezza. Vuole cancellare l’Ucraina dalla mappa”, ha affermato. Il Vice Segretario Generale ha continuato descrivendo come Mosca stia cercando di dividere gli Alleati e di scoraggiare il sostegno all’Ucraina con l’aiuto di Cina, Iran, Corea del Nord e Bielorussia, ma “non ci riusciranno”.

Lo Snow Meeting è un forum di discussione annuale di alto livello organizzato dal Ministero degli Esteri lituano, per le sfide che la comunità euro-atlantica deve affrontare.

L’ondata di attacchi informatici, disinformazione, interferenze politiche e sabotaggi contro gli Alleati: la Vice Segretaria Generale ha evidenziato il lancio di Baltic Sentry da parte della NATO per migliorare la vigilanza nel Mar Baltico. Ha affermato che al prossimo vertice NATO all’Aia gli Alleati “concorderanno una strategia aggiornata per contrastare le azioni ostili contro i nostri paesi”. Alla luce di queste crescenti minacce, la Sig.ra Sekerinska ha affermato che gli Alleati devono andare ben oltre la spesa del 2% del PIL per la difesa.

A Rukla, il Vice Segretario Generale ha incontrato le truppe delle Forward Land Forces della NATO, guidate dalla Germania, e della Iron Wolf Brigade della Lituania. Ha elogiato la loro professionalità e dedizione e ha affermato che la loro presenza “invia un messaggio inequivocabile. La Lituania non è sola. La NATO scoraggerà qualsiasi aggressione”.