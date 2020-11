AGI – Erano salpati dalla Libia su un gommone usa e getta, da abbandonare al loro arrivo sulle coste di Malta o, molto più probabilmente, in Sicilia, a Lampedusa. Viaggiavano da due giorni, un centinaio stipati in una imbarcazione era stata segnalata diverse volte da Alarm Phone, ma, come accade ormai da tempo, l’appello lanciato dalla ong e’ caduto nel silenzio dei Paesi europei, che oggi hanno assistito a un nuovo naufragio, il cui bilancio è di almeno sei morti. L’ultima di questi, in ordine di tempo, è stata una bambina di sei mesi, che non ce l’ha fatta ad aspettare l’evacuazione urgente chiesta da Open Arms.

L’articolo Naufraga un gommone con 100 migranti a bordo, tra i morti una bimba di sei mesi proviene da Notiziedi.

