Naufragio Grecia, Bbc mette in dubbio la versione delle autorità

Dati del traffico mostrano che la nave era ferma, non in navigazione

Roma, 18 giu. (askanews) – La Bbc “ha ottenuto prove che mettono in dubbio il resoconto della guardia costiera greca del naufragio di migranti in cui si teme che siano morte centinaia di persone”. E’ quanto si legge sul sito del servizio pubblico televisivo britannico, che spiega di aver ottenuto un’animazione al computer dei dati di tracciamento forniti da MarineTraffic, una piattaforma di analisi marittima. I dati mostrano ore di attività concentrate in un’area piccola e specifica dove in seguito la barca di migranti è affondata, mettendo in dubbio l’affermazione ufficiale che non ha avuto problemi con la sua navigazione.

La lunga e dettagliata ricostruzione, secondo la Bbc, dimostra che più di una imbarcazione si è avvicinata al peschereccio prima che affondasse per rifornire gli occupanti di cibo e acqua. L’analisi del movimento di altre navi nell’area suggerisce che il peschereccio sovraffollato non si è mosso per almeno sette ore prima di capovolgersi, afferma la Bbc. La guardia costiera sostiene ancora che in queste ore l’imbarcazione era in rotta verso l’Italia e non necessitava di soccorsi. Le autorità greche non hanno ancora risposto ai risultati della Bbc.

continua a leggere sul sito di riferimento