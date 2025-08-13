mercoledì, 13 Agosto , 25

Naufragio Lampedusa, La Russa: i responsabili sono i trafficanti

Naufragio Lampedusa, La Russa: i responsabili sono i trafficanti

Attualità
Redazione-web
Redazione-web

Roma, 13 ago. (askanews) – “Ho appreso con profondo dolore del naufragio avvenuto nel Mar Mediterraneo che ha portato alla morte decine di persone. Ancora una volta i responsabili sono trafficanti di esseri umani senza scrupoli che fanno affari sulla pelle delle persone”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Il mio auspicio – ha aggiunto – è che dalla comunità internazionale possa arrivare un impegno sempre maggiore affinché vengano trovate soluzioni condivise che impediscano il ripetersi di queste tragedie. Ai familiari delle vittime rivolgo le condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica”, ha concluso La Russa.

