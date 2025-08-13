mercoledì, 13 Agosto , 25
Naufragio Lampedusa, Meloni: inumano il cinismo dei trafficanti

Naufragio Lampedusa, Meloni: inumano il cinismo dei trafficanti

Naufragio Lampedusa, Meloni: inumano il cinismo dei trafficanti
Redazione-web
Redazione-web

Roma, 13 ago. (askanews) – “Quando si consuma una tragedia come quella di oggi, con la morte di decine di persone nelle acque del Mediterraneo, sorge in tutti noi un forte sentimento di sgomento e compassione. E ci troviamo a misurare l’inumano cinismo con cui i trafficanti di esseri umani organizzano questi loschi viaggi”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando la notizia del naufragio di Lampedusa.

“Insieme al profondo cordoglio per le vittime, alla pietà per quanti hanno perso la vita, rinnoviamo pertanto l’impegno a contrastare questi trafficanti senza scrupoli nell’unico modo possibile: prevenire le partenze irregolari, gestire i flussi migratori. Che la tragedia di oggi sia avvenuta nonostante un dispositivo internazionale pronto e operativo ci avverte, infatti, che il doveroso intervento di soccorso non è una misura sufficiente e, soprattutto, non risolve le cause del drammatico problema”.

