Naufragio migranti, Ghio (Pd): da Piantedosi parole irricevibili

“Da ministro totale mancanza pietà e rispetto per vita umana”

Genova, 28 feb. (askanews) – “Le parole del ministro dell’Interno Piantedosi, dopo il naufragio avvenuto a Crotone, sono irricevibili”. Lo afferma in un a nota la deputata ligure del Pd Valentina Ghio.

“Dimostrano – prosegue la deputata dem – la totale mancanza di conoscenza delle motivazioni che ci sono dietro alle migrazioni: quella disperazione che spinge madri, uomini, donne e bambini a mettere a rischio la propria vita e quella dei propri figli perché impossibilitati a trovare le risorse per vivere, fuggendo da fame, guerre, persecuzioni”.

“Il governo con queste affermazioni disumane – sottolinea Ghio – scarica la colpa delle morti in mare a chi, vivendo in condizioni di estrema difficoltà, cerca una vita migliore, dimostrando la mancanza di idee nel pianificare le politiche migratorie in grado di evitare queste tragedie e sviluppare processi economici utili per il nostro Paese. Siamo di fronte a una totale mancanza di pietà e rispetto per la vita umana”.

“Piuttosto Piantedosi – conclude la deputata del Pd – ora spieghi e chiarisca come mai, nonostante l’imbarcazione con i migranti sia stata avvistata ore prima del naufragio, non siano partiti i soccorsi per tempo, cosa che avrebbe potuto evitare l’ennesima tragedia. Verso le donne e gli uomini che affrontano il mare per salvare i propri figli da fame e violenza, servono soluzioni non insulti”.

