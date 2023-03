Naufragio migranti, Meloni all’Ue: no a soluzioni di facciata

Ha sconvolto tutti noi, un dovere evitare che disgrazie si ripetano

Roma, 1 mar. (askanews) – “Il naufragio avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone, nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a piangere tragedie come quelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare. È nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie come queste si ripetano”. Lo ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella lettera indirizzata ai vertici dell’Unione europea sul tema delle misure per la gestione dei flussi migratori.

“Si tratta – ha aggiunto – di una sfida difficilissima perché quello delle migrazioni è un fenomeno epocale e complesso, soprattutto quando le imbarcazioni cariche di migranti prendono la via del mare. Proprio per questo non possiamo cadere nella tentazione di accontentarci di facili soluzioni di facciata, utili forse sul piano comunicativo, ma del tutto inadeguate a risolvere la questione”.

continua a leggere sul sito di riferimento