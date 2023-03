Naufragio migranti,Lollobrigida: su Piantedosi no polemica governo

Non ha alcuna responsabilità sul naufragio a Cutro

Piacenza, 2 mar. (askanews) – Il ministro dell’Interno Piantedosi “non ha alcuna responsabilità” sul naufragio di Steccato di Cutro di domenica mattina, e “non c’è alcuna polemica all’interno del governo e della maggioranza nei suoi confronti”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della cerimonia del Dies Academicus 2022-23 della sede di Piacenza dell’università Cattolica.

“Le responsabilità” sui ritardi nei soccorsi “non sono legate al ministro dell’Interno – ha detto Lollobrigida – ma all’incapacità in questi anni di frenare il criminale sciacallaggio che si fa sugli esseri umani che vivono in situazioni deboli e che vengono trasportati in maniera illegale in Italia. Il ministro degli Interni ha fatto un ottimo lavoro”.

“Piantedosi – ha aggiunto – è un ottimo ministro e non c’è alcuna polemica all’interno del governo e della maggioranza nei suoi confronti. Cercare polemiche strumentali all’interno del nostro governo è sbagliato e utile solo a nascondere gli ottimi risultati che stiamo conseguendo compresi i risultati del ministro Piantedosi”.

