nautica,-avv.-russo:-quella-di-alto-livello-in-forte-espansione

Eccellenza Versilia in Toscana per arredamento

Roma, 19 gen. (askanews) – “La nautica in Italia è in forte espansione. Sicuramente lo è quella di alto livello, per yacht di lusso da 10 milioni di euro in su, rispetto a una nautica più modesta tra i 50 e i 100 mila euro, molto più depressa e da moltissimo tempo. In Toscana il vero valore aggiunto della Versilia, punta di diamante, non è tanto nell’aspetto tecnico delle imbarcazioni ma nell’arredamento, quello degli artigiani che lavorano sulle barche. Una garanzia rispetto al rischio di una delocalizzazione”.Così commenta l’avv. Sergio Russo, dello studio Montano-Uccelli di Livorno, il momento della nautica italiana con particolare riferimento all’eccellenza della Versilia.