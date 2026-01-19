lunedì, 19 Gennaio , 26

Lutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico, il suo primo maestro

(Adnkronos) - Lutto per Stefano De Martino, il...

Bassetti di nuovo contro Belen, nel mirino una ‘cura anti-age’

(Adnkronos) - Matteo Bassetti di nuovo all'attacco di...

Valeria Marini canta, Fiorello ride e la mamma della showgirl gli dà ragione

(Adnkronos) - Valeria Marini canta, Fiorello ride e,...

Julio Iglesias chiede l’archiviazione dell’indagine per presunti abusi

(Adnkronos) - Julio Iglesias ha chiesto l'archiviazione dell'indagine...
Nautica, Avv. Russo: quella di alto livello in forte espansione

Redazione-web
Di Redazione-web

Eccellenza Versilia in Toscana per arredamento

Roma, 19 gen. (askanews) – “La nautica in Italia è in forte espansione. Sicuramente lo è quella di alto livello, per yacht di lusso da 10 milioni di euro in su, rispetto a una nautica più modesta tra i 50 e i 100 mila euro, molto più depressa e da moltissimo tempo. In Toscana il vero valore aggiunto della Versilia, punta di diamante, non è tanto nell’aspetto tecnico delle imbarcazioni ma nell’arredamento, quello degli artigiani che lavorano sulle barche. Una garanzia rispetto al rischio di una delocalizzazione”.Così commenta l’avv. Sergio Russo, dello studio Montano-Uccelli di Livorno, il momento della nautica italiana con particolare riferimento all’eccellenza della Versilia.

