Navalny avvelenato, sarà trasferito in Germania

AGI. – Il principale oppositore russo, Aleksei Navalny, lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Omsk, in Siberia dopo essere caduto in coma per quello che i suoi collaboratori ritengono un avvelenamento. In nottata potrebbe essere trasferito in Germania dopo il via libera giunto dalla cancelliera, Angela Merkel.

Lo staff della Fondazione anticorruzione di Navaly ha chiesto formalmente al Cremlino collaborazione nell’accelerare le pratiche sullo sfondo dei sospetti che i medici di Omsk – che ancora non hanno formulato una diagnosi precisa – stiano ostacolando le procedure per non rivelare la sostanza che ha causato il malessere dell’oppositore.

